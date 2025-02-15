ABD'de sondaj kule sayısı üst üste üçüncü haftasında da arttı

Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile paylaşılan rapora göre, petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 14 Ocak ile sona eren haftada 2 adet artarak 588 oldu. Önceki iki haftada toplam artış 6 adet olmuştu.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 33 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 1 adet artışla 481, doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet artışla 101 ve iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 6 oldu.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 572'si karada, 14'ü açık sularda, 2'si iç denizlerde yer aldı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 4 adet azalarak 245 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 3 adet düşüşle 174 olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet düşüşle 71 oldu.

Meksika'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 12 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 2 adet azalarak 833 adede geldi.