ABD'deki rekor jet yakıtı talebi enerji borsalarını nasıl etkiler?

Küresel enerji piyasaları, dünyanın en büyük ekonomisinden gelen bu son tüketim dalgasıyla birlikte hareketli bir döneme girdi. Havacılık sektörünün ulaştığı bu talep artışının, sadece havayolu şirketlerinin bilançolarını değil, makroekonomik dengeleri de doğrudan etkileyecek bir güce sahip olduğu belirtildi.

Gökyüzündeki yolcu trafiği enerji borsalarını hareketlendiriyor

Yaz tatili sezonunun tam anlamıyla başlaması, küresel havacılık sektörünü son yılların en yoğun operasyonel dönemine taşıdı. ABD genelinde havayolu şirketlerinin uçuş kapasitelerini tam randımanla kullanması, rafinerilerin jet yakıtı üretim bültenlerini doğrudan etkiliyor. Günlük tüketimin gösterdiği bu agresif büyüme, sadece taşımacılık sektörünün canlılığını kanıtlamakla kalmaz; aynı zamanda ham petrol fiyatlarının küresel piyasalarda güçlü bir destek bulmasını sağlar. Borsalarda işlem gören Brent ve Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatları, talep tarafındaki bu hareketliliğin etkisiyle jeopolitik risklerin de ötesinde yapısal bir yükseliş trendine girdi.

Rafineriler üretim kapasitelerini jet yakıtına kaydırıyor

Talebin bu denli ani ve sert yükselmesi, ABD'deki petrol rafinerilerini üretim stratejilerini radikal bir şekilde değiştirmeye zorladı. Normal şartlarda bu dönemlerde otomobil kullanımı nedeniyle benzine ağırlık veren tesislerin, kar marjlarının jet yakıtı lehine açılmasıyla birlikte ham petrol işleme ünitelerini havacılık sektörünün ihtiyacına göre ayarlamaya başladığı görüldü. Bu zorunlu rotasyon, motorin ve benzin stoklarında geçici bir birikmeye yol açma riski barındırsa da havacılık kanadından gelen yüksek kârlılık rafineri işletmecilerinin iştahını kabartıyor. Stokların dönemsel ortalamaların altına gerilemesi ise önümüzdeki süreçte jet yakıtı fiyatlarında tüketicilere yansıtacak yeni bir zam dalgasının habercisi olarak kabul edildi.

Uluslararası borsalarda ‘crack spread’ olarak bilinen ham petrol ile işlenmiş ürün arasındaki fiyat makasının, jet yakıtı lehine son iki yılın en yüksek seviyesine çıktığı bildirildi. Ancak bir varil petrolden elde edilebilecek havacılık yakıtının kimyasal bir üst sınırı bulunduğu için, rafineriler tam kapasiteye ulaşsalar bile fiziki arzın talebe yetişmekte zorlandığı saptandı. Bu durum, ABD'nin iç piyasadaki açığı kapatmak adına normalde Avrupa ve Asya pazarlarına ihraç ettiği distilat ürün gemilerini yönlendirmesine, dolayısıyla küresel deniz lojistiğinde rotaların değişmesine yol açıyor. Enerji koridorlarında yaşanan bu yapısal değişimin, fiziki teslimatlı vadeli kontratlarda spekülatif fiyat hareketlerini de beraberinde getirdiği vurgulandı.

Sürdürülebilir büyüme enflasyon baskısını tetikleyebilir

Havacılık yakıtındaki bu talep patlaması, makroekonomik düzlemde çift taraflı bir risk unsuru barındırır. Bir yandan ekonomik aktivitenin ve tüketici güveninin ne kadar güçlü olduğunu gösteren bu tablonun, diğer yandan bilet fiyatlarındaki artış kanalıyla küresel enflasyonla mücadele eden merkez bankalarının elini zorlaştırabileceği öngörülüyor. Dolayısıyla gökyüzünde kırılan bu rekor, sadece bir turizm canlılığı değil, aynı zamanda son çeyrekte küresel para politikalarını etkileyebilecek ciddiyette bir finansal göstergeye dönüştü.