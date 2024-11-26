ABD'den Gazprom kararı! Bakan Bayraktar: Alınan karar Türkiye'yi etkileyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kabine sonrası Gazprom, Türkiye gaz merkezi ve Çayırhan Termik Santrali için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

ABD Gazprom yaptırım kararı bizi etkiler mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Gazprom'a yönelik yaptırım kararının Türkiye'yi de etkileyeceğini belirtti. Bayraktar, bu tür yaptırımların Türkiye'nin gaz alımını zorlaştırabileceğini ifade etti ve Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi. Ayrıca, Ukrayna ve Rusya arasındaki gaz sevkiyat anlaşmasının yıl sonunda sona ereceğini hatırlatarak, Rusya'nın Türkiye'yi gaz merkezi yapma açıklamalarına dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, özellikle sanayi için gaz arz güvenliği sağlamak amacıyla ABD'den Rus doğalgazına yönelik muafiyet talep ettiğini vurguladı.

"Rusya'yı değil Türkiye'yi hedef alacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Rusya'ya yönelik enerji ve gıda dışındaki yaptırımlarını eleştirerek, Biden yönetiminin bu hamleyi yaparken amacını anlamadıklarını ifade etti. Bayraktar, Biden yönetiminin görev süresinin sonlarına yaklaşıyor olmasına rağmen, bu tür ambargoların bir gecede kaldırılmasının zor olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'ye muafiyet verilmemesi durumunda, yaptırımların aslında Rusya'yı değil, Türkiye'yi hedef alacağına dikkat çekti.

Çayırhan termik santrali

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, sendikalarla görüşmeler yaptıklarını ve çalışanların endişelerini dikkate aldıklarını belirtti. Özelleştirmenin, çalışanların haklarını koruyacak şekilde yapılacağını ifade etti. Ayrıca, santralin 20 yıl boyunca özel sektör tarafından işletildiğini hatırlatarak, yerli kömürle üretimi artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Çayırhan'ın daha verimli çalışması gerektiğini belirten Bayraktar, santraldeki işçi sayısının da artırılmasının planlandığını söyledi.