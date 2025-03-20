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ABD'den Türkiye için Gazprombank kararı! Muafiyet süresi uzatıldı

Türkiye ile ABD arasındaki müzakereler sonucunda, Gazprombank’a yönelik yaptırımlarda Türkiye’ye tanınan muafiyetin süresi mayıs ayına kadar uzatıldı.

Haber Merkezi
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ABD'den Türkiye için Gazprombank kararı! Muafiyet süresi uzatıldı
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Bloomberg’e konuşan bir Türk yetkiliye göre, ABD, Türkiye’nin talep ettiği Gazprombank muafiyetini uzatma kararı aldı.

20 Aralık’ta Türkiye’ye tanınan muafiyetin süresi bugün doluyordu. Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yoğun diplomatik temaslarda bulunmuştu.

Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşmüştü 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son olarak ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirmişti.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, bakanların görüşmede yaptırımların yanı sıra iki ülkeyi de ilgilendiren diğer ekonomik ve ulusal güvenlik konularını da ele aldıkları duyurulmuştu.

ABD, Rusya’nın gaz satışlarından elde ettiği geliri baskılamak için kasım ayında enerji ödemeleri için hayati bir kanal olan Gazprombank’a yaptırım uygulamıştı. “Muafiyet tanınmazsa Türkiye’nin de yaptırımların hedefi olduğu anlamına gelir” diyen Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, müzakerelerin ardından Türkiye’ye muafiyet tanındığını Bloomberg’e yaptığı açıklamayla duyurmuştu.

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