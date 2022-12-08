ABD'den Türkiye'ye çağrı: Ek kontrollere gerek yok

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Çarşamba günü Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'a Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının Türk sularından geçen gemilere ek kontroller yapılmasını gerekli kılmadığını söyledi.

Açıklama ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapıldı.

Türkiye ay başından bu yana boğazlardan geçecek ham petrol gemilerinden, geminin mali mesuliyet sigortasının her geçiş için geçerli olduğunu gösteren bir mektup istiyor.

Bu yeni zorunluluk nedeniyle boğazlardan geçiş için bekleyen tanker sayısı ve geçiş için bekleme süresi artmaya başlamıştı.