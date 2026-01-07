ABD'den Venezuela açıklaması: Petrolünü biz satacağız ve gelirleri kontrol edeceğiz

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Goldman Sachs tarafından Miami'de düzenlenen enerji konferansında, Venezuela petrolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin petrolünün piyasaya akışına izin vereceklerini belirten Wright, bu petrolü ABD'deki rafinerilere ve dünya genelinde pazarlara satarak daha iyi bir petrol arzı sağlayacaklarını dile getirdi.

Wright, ancak bu satışların ABD hükümeti tarafından yapılacağını ve gelirlerin ABD hükümetinin kontrolündeki hesaplara yatırılacağını ifade etti.

Elde edilen gelirin Venezuela halkının yararına kullanılmak üzere ülkeye sağlanabileceğini vurgulayan Wright, "Ancak Venezuela'da mutlaka gerçekleşmesi gereken değişimleri sağlamak için petrol satışları üzerinde o güce ve kontrole sahip olmamız gerekiyor. Venezuela'dan çıkan ham petrolü pazara süreceğiz, önce depolanmış petrolü ardından da süresiz olarak Venezuela'dan çıkan üretimi piyasada satacağız." diye konuştu.

Venezuela hükümetiyle ilerleme kaydettikçe petrol endüstrisinin çökmesini önlemek ve üretimi istikrara kavuşturmak için gerekli parçaların, ekipmanların ve hizmetlerin ithalatını mümkün kılacaklarını belirten Wright, ardından mümkün olan en kısa sürede üretimin tekrar büyümeye başladığını görmeye başlayacaklarını kaydetti.

Wright, uzun vadede daha önce orada bulunan veya bulunmamasına rağmen orada olmak isteyen büyük Amerikan şirketlerinin oraya girmesi için gerekli koşulları yaratacaklarını aktardı.

ABD Enerji Bakanı Wright, "Kaynaklar muazzam. Burası zengin, müreffeh, barışçıl bir enerji merkezi olmalı. Plan bu." dedi.

Ülkede kısa ila orta vadede günde ek birkaç yüz bin varil üretim elde edebileceklerinin altını çizen Wright, tarihi üretim rakamlarına geri dönmenin on milyarlarca dolar ve önemli bir zaman gerektirdiğini söyledi.

Trump, ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edileceğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahalenin ardından ülkenin petrol endüstrisine ABD'li şirketlerin dahil olacağını açıklamıştı.

Trump, dün yaptığı açıklamada, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini duyurmuştu.

Söz konusu petrolün piyasa fiyatından satılacağını belirten Trump, paranın "ABD Başkanı olarak kendisinin kontrolünde olacağını" kaydetmişti.