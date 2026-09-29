AB'de enerji şoku: Aynı miktara 100 milyar Euro ek fatura

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AB Enerji Komisyonu Üyesi Jorgensen, Dublin'deki AB enerji bakanları toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa enerji piyasasında baskının arttığını belirten Jorgensen, küresel petrol ve gaz fiyatlarındaki yükselişin faturayı katladığını ifade etti.

Artan maliyetlerin ekonomik çarkları ve toplumsal refahı zorladığını söyleyen Jorgensen, dışa bağımlılığın enerji güvenliğindeki en büyük kırılganlık olduğunu kaydetti.

Hedef yerli ve düşük karbonlu üretim

AB'nin mevcut bağımlılık seviyesinin sürdürülemez olduğunun altını çizen Jorgensen, ithal fosil yakıtların yerine yerli kaynakların konulması gerektiğini belirtti. Komisyon, arz güvenliğini güçlendirmek için yenilenebilir energy ve elektrifikasyon yatırımlarını hızlandırmayı planlıyor.

Depolarda doluluk %70 seviyesinde

Avrupa'da doğal gaz depolarının doluluk oranı %70 civarında seyrediyor. Bu oran, geçen yılın aynı döneminin belirgin şekilde altında kalırken; depolardaki doluluk oranı 2025 seviyesinin yaklaşık 12 puan gerisinde bulunuyor.

Hollanda TTF kontratında savaş öncesi 30 Euro/MWh civarında olan doğal gaz fiyatı 72 Euro/MWh bandına yükseldi. İki kattan fazla gerçekleşen bu artış, genel yaşam standartları ve üretim maliyetleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.

ABD'nin dizel planına yanıt

Jorgensen'e ABD'nin gündemindeki olası dizel ihracat kısıtlamaları da soruldu. Enerji akışının serbest kalmasının hem ABD hem de AB'nin çıkarına olduğunu belirten Jorgensen, bu görüşü ABD'li mevkidaşına doğrudan ilettiğini söyledi.

Üye ülkelere acil tasarruf mektubu

Jorgensen, ortaya çıkan bu karamsar tablo nedeniyle geçen hafta üye ülkelere resmi bir mektup göndererek gaz ve elektrik talebinin acilen düşürülmesini istedi. Tüketimi azaltmayı hedefleyen önlemler arasında kamu binalarında enerji kullanımının sınırlandırılması, gereksiz aydınlatmanın kapatılması ve dış mekan ısıtıcılarının kullanımının azaltılması gibi maddeler yer alıyor.