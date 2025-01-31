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AB’de gaz fiyatında üst sınır kalkıyor

Avrupa Birliği 2022'de uygulamaya koyduğu gaz fiyatı üst sınırını bugün kaldırıyor.

Haber Merkezi
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AB’de gaz fiyatında üst sınır kalkıyor
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Avrupa Birliği'nin 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin çıkardığı gaz krizi sırasında uygulamaya koyduğu gaz fiyat üst sınırını bugün kaldırıyor.

AB Komisyonu'nun tavan fiyat uygulamasını sona erdirme kararı, Avrupa'daki enerji krizinin en kötü döneminin geride kaldığına işaret ediyor.

Gaz fiyatı üst sınır, Avrupa'da gaz fiyatlarının megavat saat başına 180 Euro’ya ulaşması halinde devreye girecek şekilde tasarlanmıştı. AB'nin gösterge fiyatı 2022 yılında 300 Euro/MWh'yi aştı.

Hollanda TTF'de doğal gaz fiyatı bugün 52 euro/MWh civarında işlem gördü. Bu, 2023'ün sonlarından bu yana en yüksek seviye oldu.

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