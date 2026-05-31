AB’den Rus petrolüne Orta Doğu ayarı: Tavan fiyat mekanizması donduruluyor mu?

Orta Doğu'da küresel arz hatlarını, özellikle de Hürmüz Boğazı'nı tehdit eden çatışma ortamı, ham petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açıyor. Bu durum, AB ve Birleşik Krallık’ın Rus petrol gelirlerini kısmak için uyguladığı dinamik fiyat tavanı modelini doğrudan etkiliyor. Mevcut kurallara göre, tavan fiyatın her altı ayda bir Rus Urals petrolünün piyasa değerinin %15 altında olacak şekilde güncellenmesi gerekiyor.

Ancak petrol fiyatlarının tırmanışa geçmesi, 1 Şubat 2026 itibarıyla 44,10 dolar olarak belirlenen tavan sınırın, otomatik mekanizma nedeniyle yaz aylarında 65 dolar bandına kadar fırlaması riskini doğurdu. Moskova'nın yaptırımlara rağmen enerji gelirlerini artırmasını istemeyen AB, bu mekanizmayı geçici olarak durdurarak mevcut 44,10 dolarlık sınırı koruma kararı aldı.

21. yaptırım paketinde gölge filo ve tavan fiyat kıskacı

Haziran 2026’nın ilk günlerinde resmiyet kazanması beklenen 21. yaptırım paketi, bu stratejik hamlenin yasal zeminini oluşturacak. Masadaki taslaklara göre AB, dinamik fiyat mekanizmasını yıl sonuna kadar tamamen dondurmayı ya da olası artışları G7'nin eski tavan sınırı olan 60 dolar ile sınırlamayı planlıyor.

Yeni yaptırım paketi sadece tavan fiyatı sabitlemekle kalmayacak; aynı zamanda yaptırımların arkasından dolanan küresel ham petrol tüccarlarına, kripto para operatörlerine ve Rusya'nın gölge filosuna ait 20'den fazla yeni tankere de çok sıkı finansal kısıtlamalar getirecek. Brüksel bu hamlesiyle, bir yandan küresel enerji enflasyonunu dengede tutmaya çalışırken diğer yandan Moskova’nın savaş finansmanını baskı altında tutmaya devam etmeyi hedefliyor.