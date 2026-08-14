ABD'nin İran açıklaması piyasayı hareketlendirdi: Petrol fiyatı yükseldi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Petrol fiyatları, ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasını süresiz sürdürebileceği yönündeki açıklamasının küresel arz endişelerini yeniden gündeme taşımasıyla cuma günü hafif yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 87,08 dolara, ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise 81,31 dolara çıktı. Her iki gösterge de önceki seansta yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetmesine karşın, haftayı yaklaşık yüzde 4’lük yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.

ABD’den İran’a yeni ekonomik baskı sinyali: “Daha önce görülmemiş önlemler alınabilir”

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ateşkes görüşmelerinin durmasının ardından Washington’ın İran’a yönelik ekonomik baskıyı artırabileceğini açıkladı. Bessent, görüşmelerde ilerleme sağlanamaması halinde İran’a karşı “daha önce görülmemiş” ekonomik önlemlerin gündeme gelebileceğini belirtti.

Hürmüz Boğazı’nda kritik gelişme: Küresel petrol arzının yüzde 20’si risk altında

ABD’nin açıklamaları, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini kısıtladığı bir döneme denk geldi. Savaş öncesinde dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği stratejik güzergâhta yaşanan kısıtlamalar, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri yeniden artırdı.

Petrol fiyatlarında yükseliş sınırlı: Talep beklentileri ve stok artışı baskı yaratıyor

Öte yandan petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan gelişmeler de öne çıkıyor. OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), küresel petrol talebine ilişkin büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize ederken, ABD ham petrol stoklarında üç buçuk yılı aşkın sürenin en yüksek haftalık artışı kaydedildi.

Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor: İki petrol tankerine saldırı

Hürmüz Boğazı’ndaki riskler devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) bünyesindeki iki geminin perşembe günü boğazdan geçiş sırasında saldırıya uğradığı bildirildi. BAE hükümeti, olayı İran tarafından gerçekleştirilen bir saldırı olarak nitelendirdi.