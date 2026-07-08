ABD'nin İran hamlesi petrolü yükseltti: Fiyatlar yüzde 2 arttı

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları düzenlemesi ve İran ham petrolü satışına ilişkin yaptırımları yeniden devreye almasının ardından Çarşamba günü yaklaşık yüzde 2 yükseldi.

Söz konusu gelişmeler, Orta Doğu'da kırılgan ateşkesin bozulabileceği ve bölgeden küresel piyasalara petrol arzının yeniden sekteye uğrayabileceği endişelerini artırarak fiyatları destekledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Salı günü yaptığı açıklamada, hava saldırılarının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ticari gemiye düzenlediği saldırılara misilleme olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bu gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları yükselişini sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,9 artışla 75,54 dolara çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) de yüzde 1,9 prim yaparak 71,81 dolardan işlem gördü.

Her iki gösterge de, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından İran ham petrolü satışına izin veren genel lisansı iptal etmesinin etkisiyle Salı günü yaklaşık yüzde 3 yükselmişti.

Uzmandan Hürmüz Boğazı uyarısı: Güvenli geçiş hâlâ kırılgan

Bloomberg HT'de yer alan habere göre MST Marquee Araştırma Başkanı Saul Kavonic, “Mevcut çatışma, Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişin hâlâ ne kadar kırılgan olduğunu piyasaya yeniden hatırlatıyor” dedi.

Kavonic, “Bu durum, piyasanın arz fazlasıyla karşı karşıya kalabileceğine yönelik hâkim görüşün tersine bir sinyal oluşturuyor ve rekor seviyedeki kısa pozisyonların bir kısmının kapatılmasına neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Kavonic, gerilimin sürmesi ve boğazdaki tanker trafiğinin savaş öncesi seviyelerin yüzde 50’sinin altında kalmaya devam etmesi halinde arz kısıtlarının petrol fiyatlarını daha da destekleyebileceğini söyledi.

Petrolde savaş sonrası geri çekilme: Kısa pozisyonlar arttı

ABD ile İran'ın geçen ay ateşkese varmasının ardından petrol fiyatları savaş öncesi seviyelere gerilerken, yatırımcılar fiyatlardaki düşüşün süreceği beklentisiyle petrol vadeli işlemlerinde önemli miktarda kısa pozisyon açmıştı.

Orta Doğu'dan piyasaya gecikmiş önemli miktarda petrol arzının yeniden akacağı beklentisi, fiyatlardaki düşüşte etkili olmuştu.

Hürmüz'de gerilim büyüyor: LNG tankeri vuruldu, süper tanker hasar aldı

İran, gemilere yönelik saldırılarla bağlantısını reddederken, Katar olaylardan İran'ı sorumlu tuttu. Hedef alınan gemiler arasında Katar'a ait bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankeri de yer aldı. Yetkililer, tankerinin makine dairesine isabet eden bir insansız hava aracının yangına yol açtığını bildirdi.

Deniz güvenliği kaynakları, Umman açıklarında Suudi Arabistan bayraklı ve Wedyan isimli süper tanker olduğu değerlendirilen bir ham petrol tankerinin de hasar aldığını bildirdi. Tankerde meydana gelen hasarın nedeni ise henüz belirlenemedi.

İran, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırarak gemilere Umman kıyıları yerine kendi kıyılarına daha yakın rotaları kullanmaları yönünde talimat verdi. ABD ise boğazın, çatışma öncesinde olduğu gibi tüm ülkelerin serbest geçişine açık kalması gerektiğini savunuyor.

Öte yandan, savaşın başlamasından bu yana ülkeler, arzda yaşanan aksaklıkların etkisini azaltabilmek amacıyla stratejik petrol stoklarını devreye almayı sürdürüyor.