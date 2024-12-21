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ABD'nin petrol sondaj kulesi arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

Haber Merkezi
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ABD'nin petrol sondaj kulesi arttı
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Aralık haftasında, bir önceki haftaya göre 1 artarak 483'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 15 azaldı.

Perşembe gününü 72,88 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 72,94 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 69,46 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 69,91 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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