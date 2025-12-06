  1. Ekonomim
  2. Enerji
  3. ABD'nin petrol sondaj kulesi arttı
Takip Et

ABD'nin petrol sondaj kulesi arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 6 arttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'nin petrol sondaj kulesi arttı
Takip Et

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı, 29 Kasım-5 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 6 artarak 413'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 69 azaldı.

Öte yandan, perşembe gününü 63,26 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 63,75 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,08 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 59,67 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

 

Enerji
Akkuyu NGS’nin elektriğini ulusal şebekeye dağıtacak tesis hazır
Akkuyu NGS’nin elektriğini ulusal şebekeye dağıtacak tesis hazır
Bakan Bayraktar: Nadir Toprak Elementleri’ni kamu işletecek
Bakan Bayraktar: Nadir Toprak Elementleri’ni kamu işletecek
Bakan Bayraktar: Türkiye, ABD enerji sektörüne yatırım yapmayı düşünüyor
Bakan Bayraktar: Türkiye, ABD enerji sektörüne yatırım yapmayı düşünüyor
ABD'de petrol ve benzin stokları belirgin şekilde arttı
ABD'de petrol ve benzin stokları belirgin şekilde arttı
2026’da erişilebilirlik ve hızlı şarjda yeni bir döneme geçiyoruz
2026’da erişilebilirlik ve hızlı şarjda yeni bir döneme geçiyoruz
Bakan Bayraktar duyurdu: TPAO, Pakistan'da 5 sahada hidrokarbon arayacak
Bakan Bayraktar duyurdu: TPAO, Pakistan'da 5 sahada hidrokarbon arayacak