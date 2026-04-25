ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 azaldı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'in haftalık verileri yayımlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Nisan'da bir önceki haftaya göre 3 azalarak 407'ye geriledi.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 68 azaldı.
Perşembe gününü 105,07 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 105,33 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 94,40 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 95,85 dolar seviyesinde tamamlamıştı.