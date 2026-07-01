AB'nin ilk çeyrek elektrik üretiminin yüzde 45,5'i yenilenebilir kaynaklardan gerçekleştirildi

Buna göre, yılın ilk çeyreğinde AB'de üretilen elektriğin yüzde 45,5'i yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildi. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 42,7 seviyesinde bulunuyordu.

Böylece yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı bir yılda 2,8 puan arttı.

AB'de yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrikte en büyük payı yüzde 44,9 ile rüzgar enerjisi aldı.

Rüzgarı yüzde 28 ile hidroelektrik, yüzde 17,3 ile güneş enerjisi izledi. Kalan üretim ise biyoyakıtlar ve jeotermal gibi diğer yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.

Üye ülkeler arasında elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin en yüksek paya sahip olduğu ülke yüzde 90'la Danimarka oldu. Danimarka'yı yüzde 82,9 ile Portekiz ve yüzde 75,7 ile Litvanya takip etti.

Yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 12,7 ile Çekya, yüzde 13 ile Malta ve yüzde 17,2 ile Slovakya olarak belirlendi.