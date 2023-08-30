AB'nin Rusya'dan LNG ithalatında rekor

Avrupa Birliği, (AB) 2027 yılına kadar Rus fosil yakıtlarından vazgeçmeyi hedeflemesine rağmen bu yıl Rusya'dan rekor miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz ithal ediyor.

Global Witness’ın sektör verilerinden yaptığı analize göre, bu yılın ilk yedi ayında Belçika ve İspanya, Çin'in ardından Rus LNG'sinin ikinci ve üçüncü en büyük alıcıları oldu.

Genel olarak, AB'nin süper soğutulmuş gaz ithalatı bu yılın ocak ve temmuz ayları arasında, Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinden önceki 2021 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 40 arttı.

Financial Times’ın haberine göre, AB, Rusya'dan gelen boru gazına olan bağımlılığı nedeniyle Ukrayna'daki savaştan önce önemli miktarda LNG ithal etmediği için bu sıçrama düşük bir temelden geliyor.

Ancak bu artış, aynı dönemde yüzde 6 olan Rus LNG ithalatındaki küresel ortalama artışından çok daha keskin.

STK'nın analizi, sektör analiz şirketi Kpler'in verilerine dayanıyor ve AB'nin geçen yıl ithalatın rekor seviyeye ulaştığı döneme kıyasla yaklaşık yüzde 1,7 daha fazla Rus LNG'si ithal ettiğini gösteriyor.

“Putin’in kasasına milyarlar akıyor”

Ocak-Temmuz ayları arasında ithal edilen LNG'nin spot piyasa fiyatları üzerinden maliyetinin 5.29 milyar euro oldu.

Global Witness'ın kıdemli fosil yakıt uzmanı Jonathan Noronha-Gant, "AB ülkelerinin boru hattıyla taşınan Rus fosil gazından kurtulmak için bu kadar çaba sarf etmelerine rağmen, bunun yerini gemiyle taşınan eşdeğerinin alması şok edici. İster boru hattından ister gemiden gelsin fark etmez. Bu yine de Avrupalı şirketlerin Vladimir Putin'in savaş bütçesine milyarlar gönderdiği anlamına geliyor." dedi.