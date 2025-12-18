ADNOC, Hail ve Ghasha gaz üretimi için 11 milyar dolarlık finansman sağladı

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Hail ve Ghasha sahalarından gelecekte üretilecek gazı finanse etmek amacıyla 11 milyar dolarlık yapılandırılmış kredi sağladı. Devlet şirketi, anlaşmanın Rusya merkezli Lukoil’in projeden çekilmesinin ardından imzalandığını açıkladı.

ADNOC’tan stratejik hamle: Eni ve PTTEP ile gaz sahası ortaklığı

Finansman anlaşması, projedeki ortaklar Eni ve PTTEP ile birlikte imzalanırken, toplamda 20 küresel ve bölgesel bankayı içeriyor. İşlem, “pre-export finance” (ön ihracat finansmanı) modeliyle gerçekleştirildi; bu model, gelecekteki gaz üretimi üzerinden teminat sağlanarak, üretim başlamadan önce nakit akışı sunuyor. İlk üretimin on yılın sonunda başlaması bekleniyor.

Lukoil projeden çekildi

Lukoil, bu yıl Ghasha’daki payını yüzde 10’a çıkarmasının ardından, Kasım ayında projeden çekildi. ADNOC sözcüsü, Lukoil’in payını, ABD yaptırımlarının ardından şirketin yabancı operasyonlarından çıkma çabası kapsamında ADNOC’a devrettiğini belirtti.

Finansman ve strateji

Söz konusu finansman, ADNOC’un bilançosunu kullanarak küresel enerji şirketi olma hedefi doğrultusunda attığı adımlardan biri. Daha önce altyapı yatırımları için lease-leaseback anlaşmaları yapan şirket, altı yan kuruluşunu borsaya açarak milyarlarca dolar kaynak sağlamıştı. Ayrıca uluslararası yatırım birimi XRG, Almanya merkezli Covestro gibi şirketleri içeren 150 milyar dolarlık varlıklara ulaştı.

Finansmanın içinde 11 yerel ve bölgesel banka, 7 Asya bankası ve 3 Batılı kredi kuruluşu bulunuyor; bunlar arasında Citi, Bank of China ve ICBC yer alıyor. Anlaşma, Orta Doğu’da Çin bankalarının pre-export finance modeline en büyük katılımı olarak değerlendiriliyor.

ADNOC CEO’su Sultan Al Jaber, Hail ve Ghasha sahalarının ADNOC’un gaz stratejisine önemli katkı sağlayacağını ve net sıfır emisyon hedefiyle günde 1,8 milyar standart fit küp gaz üretmeyi amaçladığını ifade etti.