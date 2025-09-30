Ağustosta enerji ithalatı faturası yüzde 8,9 düştü

  1. Ekonomim
Türkiye, enerji ithalatı için ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,9 daha az harcayarak 4 milyar 831 milyon 526 bin dolar ödedi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ağustosta Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 939 milyon 978 bin dolar olarak belirlendi.

Enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 8,9 azaldı

Bu tutarın 4 milyar 831 milyon 526 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl ağustosta bu rakam 5 milyar 306 milyon 139 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 8,9 azaldı. Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 8,6 artarak 2 milyon 877 bin 45 tona yükseldi.

