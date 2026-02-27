Akaryakıt bayileri düşük kâr marjına çözüm arıyor

ESRA ÖZARFAT

BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, PÜİS Bursa İl Başkanı İrfan Koç, BTSO Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, Meclis Üyesi İlhan Parseker ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sektörün birçok yapısal problemle karşı karşıya olduğunu belirterek birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Sorunların doğru tespit edilmesi ve çözüm üretilmesinin önemine işaret eden Burkay, bu sürecin yalnızca sektörü değil genel ekonomiyi de yakından ilgilendirdiğini ifade etti. Ekonomide yaşanan dalgalanmalara da değinen Burkay, krizlerin yalnızca ekonomik değil psikolojik boyutunun da bulunduğunu belirterek, “Toplumun umudunu kaybetmesi toparlanmayı zorlaştırır. Bu toplantılar geleceğe daha pozitif bakmamızı sağlıyor” dedi.

Burkay ayrıca BTSO’nun 2025 yılında hayata geçirdiği TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (GSYF) Türkiye’nin en büyük fonlarından biri haline geldiğini belirtti.

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, Türkiye genelinde yaklaşık 13 bin akaryakıt bayisi bulunduğunu söyleyerek, özellikle bayiler aleyhine yapılan düzenlemelere karşı yoğun mücadele yürüttüklerini dile getirdi.