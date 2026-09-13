Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 13 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu gelişmeler, vatandaşların “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor. İşte 13 Eylül Pazar günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki değişimler ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Araç sahipleri, günlük yakıt maliyetlerini takip etmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arıyor.
Peki, 13 Eylül Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?
İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 80,26 TL
Motorin litre fiyatı: 89,01 TL
LPG litre fiyatı: 34,99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 80,12 TL
Motorin litre fiyatı: 88,87 TL
LPG litre fiyatı: 34,39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 81,25 TL
Motorin litre fiyatı: 90,16 TL
LPG litre fiyatı: 35 ,09 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 81,52 TL
Motorin litre fiyatı: 90,43 TL
LPG litre fiyatı: 34,99 TL