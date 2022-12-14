AKCEZ Enerji'de ortaklık yapısı değişti

Başkentgaz ve Torunlar Enerji, AKCEZ Enerji Yatırımları'nın yüzde 50 payını satın aldı.

Satın alma sürecine ilişkin sözleşmenin taraflar arasında imzalandığı Ağustos ayında duyurulmuştu.

Başkentgaz'dan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, AKCEZ Enerji Yatırımları'nın 124.9 milyon TL nominal değerli (yaklaşık yüzde 24.99'u) payının Başkentgaz tarafından, 125 milyon TL nominal değerli (yaklaşık yüzde 25.01'i) payının ise Torunlar Enerji tarafından satın alınmasına karar verildiği ifade edildi.

AKCEZ Enerji Yatırımları, iki milyon abone ile Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde faaliyet gösteren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin ana ortağı konumunda bulunuyor.

Torunlar Enerji ise Başkengaz'ın ana hissedarı konumunda.