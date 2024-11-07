AKEDAŞ’tan elektrik arızalarına anında müdahale için yeni çözüm: İHA

Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlama misyonuyla hizmet veren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., ARGE merkezinde geliştirdiği yeni İHA’yı tanıttı. Elektrik dağıtım şirketlerindeki maaliyeti büyük oranda düşürdüğü belirtilen İHA, yüzde 100 yerli olarak üretildi. Özellikle deprem bölgesinde hasar alan elektrik şebekelerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında bir yenilik olarak İHA’yı geliştiren şirket, İHA ile elektrik arızalarına daha kısa sürede müdahale edilmesine imkân tanıdı.

Sorunlara anında müdahale edilmesine olanak tanıyor

Özellikle dağlık ve kırsal kesimlerde, kötü hava şartlarında elektrik arızalarını tespit etmek epey vakit alabiliyor. AKEDAŞ’ın geliştirdiği İHA, dronalar ile 7-8 saat süren araştırmaların süresini hızı sayesinde 15 dakikaya kadar indirebiliyor. Bu da hem arızanın hızla giderilerek tüketicinin mağduriyetini önlüyor hem de elektrik dağıtım şirketinin anında sorunlara müdahale etmesine olanak tanıyor. Yerli ve milli olan İHA’nın yazılımı dahil tüm içeriği AKEDAŞ’ın AR-GE ekibi tarafından geliştirildi. Ayrıca İHA, makine öğrenmesi sayesinde kendini de geliştirebiliyor. İHA’nın bakım ve onarımı da ekip tarafından yapılabiliyor. Bu da elektrik dağıtım şirketlerinin ekstra bakım ve onarım maaliyetlerini düşürüyor.

“Yeni yatırımlarla enerji altyapımızı güçlendiriyoruz”

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet İlbasan, İHA’nın sürdürülebilirliğe de katkı sunduğunu belirterek şunları söylüyor:

“Özellikle asrın felaketi olarak nitelenen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler ile elektrik şebekemiz ve altyapımız ciddi oranda hasar almıştı. Şirketimiz oldukça hızlı bir biçimde reaksiyon göstererek hizmet bölgemizde ilk üç gün içerisinde elektrik şebekemizi ayağa kaldırmış ve bölgemize yüzde 90 oranında enerji dağıtımı yapabilir duruma gelmiştik. Deprem felaketinin üzerinden geçen süreçte de hem deprem kaynaklı hasarların giderilmesi hem de yeni yatırımlarla enerji altyapımızın güçlendirilmesi adına çalışmalarımızı aralıksız olarak devam ettiriyoruz. Bu süreçte arıza tespitlerinin yanı sıra elektrik şebekemiz ile ilgili saha keşiflerinde AR-GE Merkezimiz tarafından geliştirilen İnsansız Hava Aracımız (İHA) iş ve işlemlerimizi hızlandırmanın yanı sıra sürdürülebilirlik açısından da bizlere avantaj sağlıyor. Herhangi bir elektrik arızası meydana geldiğinde dağıtım şirketleri arızayı bulmak üzere bölgeye ekip gönderiyor. Arıza noktasının tam olarak tespit edilebilmesi adına saha taramaları için arızanın olduğu bölge üçe ayrılarak, ayrılan üç alana da ayrı ekipler gönderiliyordu. Ancak İHA ile bu durum ortadan kalkıyor. İHA ile tüm bölge hızlıca taranıp arızanın olduğu yer belirlendiği için arızanın olduğu alana doğrudan ekip yönlendirilebiliyor. Böylece hem ekip arıza noktasına doğrudan giderek daha az karbon salınımı yapmış oluyor hem de maaliyet düşüyor. Ayrıca elektrik kesintisinden kaynaklı teknik kayıplar minimuma indirilmiş oluyor. Bununla birlikte ülkemiz için büyük önem arz eden kaynak kullanımı yapılarak üretilen elektriğin israf olmasının önüne geçilmesine katkı sağlıyor. İHA tüm bu süreçleri hızlandırarak sürdürülebilirliğe de katkı sunmuş oluyor.”