Akkuyu NGS’nin 1. ünitesinde kritik hazırlık tamamlandı

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Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Likhachev başkanlığındaki Rosatom üst yönetim heyeti Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti. Heyete, Akkuyu Nükleer Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Genel Müdürü Sergei Butckikh ve Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Teknik Direktör Andrei Zhukov eşlik etti.

Ana sirkülasyon pompaları devrede

Likhachev, ziyareti kapsamında 1'inci güç ünitesinin kontrol odasını inceleyerek vardiya amirinden kontrol sistemlerinin hazırlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Ünitenin ekipmanları, kademeli olarak tek bir teknolojik sistem şeklinde çalışmaya geçerken, hidrolik testlerin ilk aşamasının tamamlanmasının ardından ana sirkülasyon pompaları devreye alındı. Güç ünitesinin ekipman ve sistemlerinin, reaktör tesisinin soğuk-sıcak testlerinin soğuk aşamasına hazırlanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Likhachev, şunları kaydetti:

"Görevimiz bu aşamayı mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak lisanslama sürecine geçmek, işletme lisansını almak ve böylece yıl sonuna kadar devreye alma işlemlerine başlamak. Ana çalışmalar ünite kontrol odasında yürütülüyor. Buranın artık inşaat halindeki değil, işletmedeki bir santralin kontrol odası olduğu şimdiden görülüyor. Tüm parametreler dijital ekranlara yansıtılıyor, kontrol ve karar alma süreçleri buradan yürütülüyor, personel ise doğrudan gerçek bir tesiste çalışma deneyimi kazanıyor."

300'den fazla Türk mühendis görev yapıyor

Likhachev, Rosatom'un nükleer sektör için uzman yetiştiren temel üniversitesi Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI'den mezun olan ve 1'inci güç ünitesinin kontrol odasında görev yapan reaktör kontrolü başuzmanı Cihan Baca ve türbin kontrolü başuzmanı Melih Bağlı ile de görüştü.

Baca, Akkuyu NGS işletme personelinin eğitimi için geliştirilen programa katıldığında santralin ana kontrol odasında çalışmayı hayal ettiğini belirterek, "Bugün ise birinci güç ünitesinin ana kontrol odasında çalışıyorum ve güç ünitesinin yönetimine doğrudan katılıyorum." ifadesini kullandı.

Akkuyu Nükleer bünyesinde, Akkuyu NGS işletme personeli yetiştirme programından mezun 300'den fazla Türk mühendis görev yapıyor. Toplamda en az 600 Türk uzmanın yetiştirilmesi planlanıyor.

Ünite kontrol odası, güç ünitesinin "beyni" olma özelliğini taşıyor. Reaktör tesisi ve türbin bölümü operatörleri ile güç ünitesi vardiya amirinin çalışma alanları burada bulunuyor.