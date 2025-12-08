Akkuyu NGS’nin elektriğini ulusal şebekeye dağıtacak tesis hazır

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Rosatom Uluslararası Üretim A.Ş. Genel Müdürü ve AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, söz konusu adımı “Proje genelinin seyri açısından önemli ve bizim açımızdan da sembolik anlam taşıyan bir kilometre taşıdır” şeklinde nitelendirdi. AKKUYU NÜKLEER’den yapılan açıklamada, gerilim verilmeden önce, 400 kV Gaz Yalıtımlı Şalt Tesisinin izoleli metal gövdelerdeki toplama bara sistemleri, devre kesiciler, ayırıcılar, transformatörler gibi elamanlarının montaj ve devreye alma işlemlerini içeren kapsamlı bir çalışmanın tamamlandığı bildirildi. Devreye alma çalışmalarını, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un elektrik enerjisi bölümü olan Atomtekhenergo Anonim Şirketi’nin uzmanları tarafından yürütüldüğü belirtilirken, AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’nin elektrik bölümü personelinin de, hazır ekipman elemanlarının incelenmesi ve kabul süreçlerinde rol oynadığı aktarıldı.

Uygunluk teyit edildi

Nominal gerilimin sağlanmasının ardından 72 saat boyunca ekipmanın çalışmalarının kontrol edildiğine vurgu yapılırken, “Bu sürenin sonunda, Akkuyu NGS’nin birinci güç ünitesinin elektrik enerjisini almak ve dağıtmak için tasarlanan 400 kV Gaz Yalıtımlı Şalt Tesisinin sistemlerinin işlerliği, montaj kalitesi ve proje belgelerinin gerekliliklerine uygunluğu teyit edildi” ifadeleri kullanıldı.

Dedusenko gaz yalıtımlı şalt tesisi ekipmanlarının birinci güç ünitesinden elektrik enerjinin verilmesine hazır hale gelmesinin proje genelinin seyri açısından çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Geçen yıl, ilk tedarikçi ekipmanı teslim edemeyince, bu ekipman için fiilen yeniden Çin ile sözleşme yapmak zorunda kaldıklarını hatırlatan Deduşenko, “Bugün itibarıyla Gaz Yalıtımlı Şalt Tesisi ekipmanının tedarikiyle ilgili zorluklar geride kaldı. Bu açıdan bakıldığında, Rosatom’un esnek ve çeşitlendirilmiş tedarik ağı ile Türk ortaklarımızla kurduğumuz karşılıklı anlayış, belirli bir güvenlik payı ve dayanıklılık sağlıyor” dedi.

Uluslararası proje ekibinin, doğrudan inşaat sahası dâhil olmak üzere, uyumlu çabalarına da özel vurgu yapmak istediğinin altını çizen Deduşenko, “Gaz Yalımlı Şalt Tesisi ekipmanının montajı ve devreye alınması çalışmalarına Rus uzmanların yanı sıra Rusya’nın önde gelen üniversitelerinde eğitim almış genç Türk mühendisler de dâhil oldu. Ortak mesleki eğitim altyapısı, çok uluslu bir ekip içinde karşılıklı anlayışın tesis edilmesini kolaylaştıran ve projenin hayata geçirilmesini ileriye taşıyan önemli bir faktör oldu” değerlendirmesinde bulundu.