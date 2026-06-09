Akkuyu NGS’de temsili yakıt demetleri yüklendi

ANKARA(EKONOMİ)

İşlem kapsamında, tasarım özellikleri, ağırlıkları ve boyutları gerçek nükleer yakıt demetleriyle tamamen aynı olan, ancak nükleer malzeme içermeyen 163 adet temsili yakıt demeti reaktöre sırasıyla yüklendi.

Temsili yakıt demetlerinin yüklenmesi, reaktörün fiziksel devreye alma aşamasından önce gerçekleştirilecek olan soğuk ve sıcak testler öncesindeki son hazırlık adımlarından biri olma niteliğini taşıyor.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu işlemin nükleer yakıt yükleme sürecine yönelik kapsamlı bir hazırlık ve test aşamasını temsil ettiğini bildirdi.

Temsili demetler sayesinde, nükleer yakıtla ilgili işlemleri gerçek işletme koşullarına mümkün olduğunca yakın şartlarda test edildiğinin altını çizen Butckikh, “Ekipmanların ve personelin bir sonraki devreye alma aşamasına hazır olduğuna emin oluyoruz” dedi.