Aksa Enerji’ye 343 MW’lık yenilenebilir enerji lisansı

Aksa Enerji, yüzde 100 bağlı ortağı Aksa Yenilenebilir Üretim A.Ş. tarafından Müstakil Elektrik Depolama Tesisleri'ne ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gerçekleştirdiği başvurular kapsamında Kırşehir’de 50 MW kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrali ile Afyonkarahisar’da 110,76 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair ön lisans hakkı aldı.

Nisan ayı içerisinde Mersin’de 100,08 MW, Manisa’da 82,16 MW depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumu için ön lisans aldığını açıklayan şirketin Müstakil Elektrik Depolama Tesisleri için almış olduğu ön lisans kapasitesi 343 MW seviyesine ulaştı.

Odağında yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü var

Alınan ön lisanslar hakkında açıklamada bulunan Aksa Enerji yetkilileri, ‘Sürdürülebilir Yüksek Büyüme’ stratejisi doğrultusunda üretim portföyünde kaynak çeşitliliğine önem verdiklerini ve şirketin 2030 hedefleri kapsamında hem Türkiye hem de yurt dışında yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji dönüşümü odaklı projeleri yakından takip ettiklerini aktardı.