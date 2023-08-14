Alman Klaus Miller firması, Türkiye’de yeşil hidrojen üretimi çalışmaları yapıyor

Fabrika ve tesislere yönelik karbonsuzlaştırma ve enerji verimliliğinde yol haritaları çıkaran firma, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı hidrojen üretimi çözümleri sunuyor. Türkiye’de elektrolizör üretim tesisi kurulumu ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması ile yerli elektrolizörün GES ve RES enerji santralleri ile entegrasyonuna yönelik çalışmalar da yapan firma yetkilileri ‘artık hidrojende yatırım zamanı’ diyor. Global çözüm ortakları ve alanında uzman teknik destek ekibiyle hidrojen üretimine yönelik elektrolizör kurulumu ve satış sonrası bakım hizmetleri ile dikkat çeken Hydrogenix, sanayi ve sektörel ihtiyaçlar çerçevesinde, hidrojen enerjisi konusunda danışmanlık, mühendislik ve uçtan uca hidrojen üretimi ve depolama çözümleri üretiyor.

(*) Bu enerji haberi, 11 Ağustos 2023 tarihinde gazetemiz iç sayfalarında yayımlanan Türkiye Enerji Endüstrisi (TEE) ‘DOĞALGAZ TEKNOLOJİLERİ VE HİDROJEN’ dosyası için TEE Editörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Bilgi İçin: enerjiendustrisi@nbe.com.tr