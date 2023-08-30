“Alman şirketleri enerji geçişinden korkuyor”

HİLAL SARI

Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) tarafından 3.500 şirketle yapılan bir ankette, Alman şirketlerin yarısından fazlasının yenilenebilir enerjilere geçiş sürecinin ve Rus doğalgazından farklılaşma adımlarının işlerine olumsuz bir etki edeceğini söylüyor. Şirketlerin sadece yüzde 13’ü bu sürecin çok olumlu veya olumlu etkileri olacağı görüşünü bildiriyor.

DIHK Enerji Geçişi Barometresi 2023 anketinde yanıtlar -100 (çok olumsuz) ve +100 (çok olumlu) yelpazesinde veriliyor. Son barometre anketinde değer anketin yapılmaya başlandığı 2012 yılından bu yana en kötü değer olan -27 düzeyinde.

DIHK Direktör Yardımcısı Achim Dercks salı günü ankete ilişkin yaptığı sunumda “Alman şirketlerin enerji politikalarına güveni tarihinin en dip düzeyine geriledi. Rekabetçi güçleriyle ilgili endişeler hiç bu kadar fazla olmamıştı” dedi. Birçok Alman şirketi orta ve uzun vadede bile enerji arzının yetersiz kalacağı konusunda çok endişeli. Alman şirketlerin büyük bir çoğunluğunun bu zorluklara rağmen Almanya’da kalmak istediğini aktaran Dercks “Ancak sanayi şirketlerinin üçte biri üretimini yurtdışına taşımak veya yerli üretimini azaltmak istiyor. Ankette geçen yıl bu oran yüzde 16’ydı. Politikacılar bu konuda hızla önlem almalı.”

Polonya Avrupa Adalet Divanı’ndan üç iklim politikasının iptalini istedi

İklim krizi nedeniyle hızlanan enerji geçişi sürecinden rahatsız olan sadece Alman şirketler değil. Polonya hükümeti de “sosyal adaleti kötüleştireceği” gerekçesiyle Avrupa Birliği’nin ana iklim değişikliği politikalarından üç tanesinin iptali için Avrupa Adalet Divanı’na başvuru yaptı. Varşova’nın iptali için yasal yollara başvurduğu yasalar arasında geçen yıl AB’nin uzlaştığı “2035’ten itibaren yeni benzinli ve dizel araç satışının yasaklanması” da yer alıyor. Polonya’nın iptalini istediği diğer bir yasa ise kömür madenciliği istihdamını azaltmasından ve sosyal eşitsizliği artırmasından endişe ettikleri AB karbon piyasası reform yasası. Polonya elektriğinin yaklaşık yüzde 70’ini kömürden üretiyor. Polonya’nın mahkemeye taşıdığı 3 yasa da ‘nitelikli çoğunluk’ yöntemiyle kabul edilmişti ancak Polonya ülkelerin enerji mikslerini etkileyeceği için bu yasaların ‘oybirliğiyle’ geçirilmiş olması gerektiğini savunuyor. AB’nin 17,5 milyar euroluk ‘sadece geçiş fonu’ fosil yakıtların bırakılmasından etkilenen toplumları desteklemek için tasarlanmıştı. En önemli amacı ise işsizliğin artmasını engellemek. Ve bu fonda en büyük pay Polonya’nın. Ancak Brüksel Polonya hükümetinin Turow’daki kömür madeninin faaliyet süresini 2040’a kadar uzatma planlarının ardından, “böyle bir kararın Polonya’nın fona erişemeyeceği anlamına geldiğini” söylemişti.

■ Avrupa’da durgunluk artık işgücü piyasasını da vurmaya başladı

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB), Almanya'da istihdam piyasasına ilişkin beklentilerin 2020'den beri en kötü seviyesine indiğini bildirdi. IAB, ağustos ayına ilişkin istihdam piyasası barometresi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, enstitünün istihdam piyasası barometresi ağustos ayında 0,6 puan azalarak 100,5 puana indi. Böylece, istihdam piyasası ile ilgili barometre 2020’den beri en düşük seviyesine geriledi. İstihdamda toparlanma olasılığının ağustosta art arda dördüncü ayda da düşerken özellikle işsizliğin artmasının beklendiği belirtilen IAB açıklamasında, işsizliği öngören barometrenin 0,6 puan düşerek 97,5 puana gerilediği bildirildi. IAB’nın Avrupa İşgücü Piyasası Barometresi ise ağustosta 1 puan düşerek 99,7 puana geriledi. Barometrenin bu yıl ilk kez 100 puanlık nötr seviyenin altına düşmesi dikkati çekti. IAB Tahminler ve Makroekonomik Analizler Bölüm Başkanı Enzo Weber, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomik gerileme Almanya'da etkisini gösterdi, artık işgücü piyasasına da damgasını vuruyor" dedi ve uzun bir süre boyunca Avrupa işgücü piyasalarının kriz zamanlarında iyi performans gösterdiğini belirterek, "Ama artık ekonomik bir dönüşümün zamanı geldi" ifadesini kullandı. Destatis verilerine göre Almanya, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterememişti. Almanya’da GfK tüketici güven endeksi de eylülde ağustosa göre beklenmedik şekilde -25,5 düzeyine geriledi. Önceki ay -24,3 açıklanması beklenen endeks de -24,6’ya revize edilmişti.