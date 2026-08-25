Almanya’da makine sektöründen doğal gaz krizi uyarısı: Ciddi tehdit oluşturacak

Almanya'nın en önemli sanayi dallarından makine mühendisliği sektörü, önümüzdeki kış aylarında doğal gaz kıtlığı yaşanabileceğini ve bunun sektör için "ciddi bir tehdit" oluşturacağını duyurdu.

Frankfurt merkezli Alman Makine ve Tesis İmalatçıları Birliği (VDMA) Genel Müdürü Thilo Brodtmann, yaptığı açıklamada "Depoların dolma hızının yavaş seyretmesi nedeniyle sektörde önümüzdeki kış yaşanabilecek doğal gaz tedarik sıkıntısı konusunda endişeler artıyor" ifadelerini kullandı.

"Sektör için ciddi tehdit oluşturuyor"

Doğal gazın makine ve tesis mühendisliği sektöründe kilit önem taşıdığına işaret eden Bordtmann, "fiziki bir gaz kıtlığı ya da fırlayan fiyatlar, sektör için ciddi bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Merz hükümetine, Almanya'nın yeterli doğal gaz arzına sahip olmasını sağlaması çağrısında bulunan VDMA Genel Müdürü Brodtmann, "Nihayetinde hükümet arz güvenliği konusunda açık bir sorumluluk taşıyor" sözlerini kaydetti.

Endişenin gerisinde ne yatıyor?

DW'nin haberine göre; doğal gaz depolama seviyelerinin düşük olması, Almanya'da endişe yaratmış durumda. Avrupa'nın en büyük doğal gaz tüketicisi Almanya'da depolama tesisleri şu anda yaklaşık yüzde 50 oranında dolu.

Almanya'daki doğal gaz ve hidrojen depolama sistemi işletmecilerini temsil eden INES'e göre bu oran, kayıtların tutulmaya başlandığı 2011 yılından bu yana yılın bu dönemi için görülen en düşük seviye. Geçen yıl aynı dönemde depolardaki doluluk oranı yüzde 67 olarak kayıtlara geçmişti.

Ekonomi Bakanlığı: Doğal gaz kıtlığı beklenmiyor

İsrail'in İran'a saldırısı ile başlayan savaş enerji krizinin tetikledi, doğal gaz fiyatları hızla yükseldi ve şirketler fiyatların yüksek seyretmesi nedeniyle alım yapmaktan kaçınıyor.

Alman Ekonomi Bakanlığı, daha soğuk kış ayları için yeterli arzın sağlanmasında birincil sorumluluğun hükümette değil özel sektörde olduğunu, hükümetin müdahalesinin gaz piyasasındaki arzı daraltabileceğini, ayrıca şu anda bu kış için bir doğal gaz kıtlığı beklenmediğini savunuyor.

Bununla birlikte bakanlık yetkilileri, durum kötüleştiği takdirde hızlı ve hedefli şekilde uygulanabilecek gerekli seçeneklerin hazırlandığını belirtiyor.