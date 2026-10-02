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Almanya'dan enerji güvenliği mesajı: ABD güvenilir bir ortak

Almanya, ABD'nin yakıt tedarikindeki rolüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Almanya'nın enerji piyasalarında belirsizlik yaratacak adımlardan kaçınacağını belirten hükümet sözcüsü, ABD'yi güvenilir bir ortak olarak görmeye devam ettiklerini vurguladı

MERVE KORNİK
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Almanya'dan enerji güvenliği mesajı: ABD güvenilir bir ortak
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Almanya hükümetinden ABD'nin yakıt tedarikindeki rolüne ilişkin açıklama geldi.

Hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın ABD'yi yakıt tedarikinde güvenilir bir ortak olarak görmeye devam ettiği belirtildi.

Sözcü, federal hükümetin şirketlerin hammadde ve yakıt kaynaklarını çeşitlendirme yönündeki çabalarını desteklediğini ve bu alandaki girişimlerin sürdüğünü ifade etti.

Açıklamada, Almanya'nın enerji arz güvenliğini sağlama ihtiyacı ile tedarikçi tabanını genişletme hedefi arasında denge gözettiği vurgulandı.

Hükümetin, enerji piyasalarında ek belirsizlik ve volatilite yaratabilecek önlemlerden kaçınma yaklaşımını koruduğu kaydedildi.

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