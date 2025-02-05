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Amazon'dan İspanya ve Portekiz'de 476 megavatlık enerji yatırımı

Amazon, Iberdrola ile yaptığı anlaşmayla İspanya ve Portekiz'de 476 megavatlık rüzgar ve güneş enerjisi satın alarak bölgede planladığı yeni veri merkezlerine enerji sağlamayı hedefliyor.

Haber Merkezi
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Amazon'dan İspanya ve Portekiz'de 476 megavatlık enerji yatırımı
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ABD’li teknoloji devi Amazon veri merkezlerine enerji sağlamak için İspanya ve Portekiz’de 476 megavatlık rüzgar ve güneş enerjisi satın almak üzere anlaştı.

Bloomberg HT'den Hande Berktan'ın haberine göre Çok uluslu hizmet sağlayıcısı Iberdrola ile yapılan enerji satın alım anlaşmaları, Amazon'un bölgede planladığı yeni veri merkezlerini beslemesine yardımcı olacak. Geçen Mayıs ayında şirket, İspanya'da veri merkezleri de dahil olmak üzere altyapı projelerine 10 yıl boyunca toplamda 17 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.

Amazon'un elektrik faturası, yapay zeka ve bulut hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak için veri merkezleri ekledikçe son zamanlarda hızla artıyor.

Amazon'un satın aldığı projelerden biri olan Tâmega rüzgar santrali, Portekiz'deki devasa bir hidroelektrik baraj sisteminin yanında inşa ediliyor. Tâmega, tamamlandığında ülkenin en büyük rüzgar çiftliği olacak ve yaklaşık 128 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak. Iberdrola, proje için 350 milyon euro yatırım yapacak.

2024’te AWS’i yapay zeka tabanlı iş yükleri için ana bulut sağlayıcısı olarak seçen Iberdrola, bu teknolojiyi şebeke bağlantılarının iyileştirilmesi, rüzgar çiftliklerinin tasarım optimizasyonu ve hava tahmini simülasyonları için kullanıyor.

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