Anadolu OSB’de fabrika sayısı 300’e, istihdam 25 bine çıkacak

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Basın mensuplarına bölgeyi gezdiren Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren bir işletmenin bile bulunmadığı, son dönemlerde birçok banka ve GSM firmasının veri merkezini taşıdığı OSB’de en büyük sorunlarının işçilerin taşınması olduğunu söyledi. Çalışanların firmalar tarafından tek tek evlerinden servisle alınarak aynı şekilde evlerine bırakıldığını belirten Tuncay, bunun işçiler için de çok büyük zaman kaybı olduğunu bildirdi. Buna karşılık banliyö treni dahil raylı sistemlerin faaliyette olmadığını da dile getiren Tuncay, sağlık ocağı, ibadethane, kreş dahil ihtiyaç duyulan bütün alanların bölgede bulunduğunu kaydetti.

Su; evde 7 bin, fabrikada 2 bin lira

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, 1 Ocak 2026’da OSB’ler için yağmur suyu toplama ve yönetimini zorunlu hale getirdiğini hatırlatan Hüseyin Kutsi Tuncay, Anadolu OSB’nin ise 8 yıldır tüm işletmelerdeki yağmur suyunu hasat ederek tekrar işletmelere dağıttığını bildirdi. Bölge bünyesinde 70 bin m2 büyüklüğünde 140 bin m3 suya sahip bir yapay gölet oluşturduklarını ifade eden Tuncay, “Bütün fabrikaların çatılarındaki sular burada birikiyor. Etrafına 7 bin 500 civarında ağaç diktik. 8 yıldır çalışanların aileleriyle gelerek katılabildiği bir balık tutma yarışması dahi yapıyoruz. Geçen sene gölden 50 bin metreküp su kullanıldı. Bütün ağaç sulamalarını bu suyla yapıyoruz” dedi.

Kendi fabrikasında 50 kişinin istihdam edildiğini ve burada 2 bin lira su parası ödediğini belirten Tuncay, buna karşılık 2 kişinin yaşadığı evde ödenen su faturasının yaz aylarında 7 bin lirayı bulduğunu ifade etti.

Çatı üzeri GES’e izin talebi

Bölgede 1 MW kapasiteli güneş santrali ile toplam tüketimin 6’da birini karşılayabildiklerini dile getiren Hüseyin Kutsi Tuncay, buna karşılık toplam 2 milyon m2 büyüklüğüne ulaşan çatılarda GES kurulmasına mevzuatın izin vermediğini aktardı. Tuncay, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) çatılarda panel kurulumunu teşvik edecek yeni düzenlemeler yapmasını da talep etti.

Bir tane bile tehlikeli sınıfta işletmenin bulunmadığı OSB’de makine, elektrik, savunma, bilişim, metal işleme, inşaat ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren 150 fabrikada yaklaşık 9 bin kişiye istihdam sağlandığını kaydeden Tuncay, genişleme yatırımı tamamlandığında fabrika sayısının 300’e, istihdamın ise 25 bin kişiye çıkacağı bilgisini verdi.