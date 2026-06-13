Anlaşma beklentisiyle petrol fiyatları geriledi: Marttan bu yana en düşük seviye

Petrol fiyatları haftanın son işlem gününde sert bir düşüş kaydetti. ABD ile İran arasında Körfez’deki çatışmaları sona erdirebilecek bir anlaşmanın yakın olduğuna dair beklentiler, yatırımcıların risk primini aşağı çekti.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,37 değer kaybederek 87,33 dolardan günü tamamladı. Böylece Brent petrol, mart ayı başından bu yana en düşük kapanış seviyesine geriledi.

Piyasaların gözü ABD - İran anlaşmasında

Cnbc-E'de yer alan habere göre Again Capital ortağı John Kilduff, piyasadaki düşüşün temel nedeninin, İran’ın ABD ile bir mutabakat anlaşması üzerinde çalıştığına yönelik açıklamalar olduğunu belirtti.

Reuters’a konuşan Batılı bir kaynağa göre, ABD ile İran arasında Körfez’deki çatışmaları sona erdirmeye yönelik bir mutabakat metninin pazar günü kadar erken bir tarihte imzalanabileceği belirtiliyor. Anlaşmanın imzalanması için en güçlü aday olarak Cenevre öne çıkıyor.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, henüz herhangi bir mutabakatın imzalanmadığını ve sürecin değişebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik planlanan hava saldırılarını perşembe günü durdurduğu bildirilirken, İran basınında yer alan haberlerde nihai görüşmelerin nükleer ve ekonomik başlıklara odaklanacağı, füze programının ise müzakerelerin dışında tutulacağı aktarıldı.

Hürmüz Boğazı gerilimi: Anlaşma beklentisi piyasaları etkiliyor

PVM Oil Associates analisti Tamas Varga, piyasaların giderek daha fazla nihai bir anlaşmaya inandığını ve bu nedenle Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağı beklentisinin fiyatlara yansıdığını ifade etti.

Varga ayrıca, küresel ve bölgesel petrol stoklarının hâlen düşük seviyelerde bulunduğuna dikkat çekerek, anlaşma sağlansa bile petrol akışının kesintisiz şekilde yeniden tesis edilmesinin zaman alabileceğini vurguladı.

İran, perşembe günü Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapattığını duyurmuş ve geçiş yapan gemilere ateş açılacağını açıklamıştı. Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazdaki trafiğin, savaş nedeniyle ciddi şekilde azaldığı belirtiliyor.

Buna karşın ABD ordusu, ticari gemilerin su yolunu kullanmaya devam ettiğini bildirdi.

Petrol fiyatları için 130 dolar senaryosu

ING analistleri, petrol akışının temmuz sonuna kadar normale dönmemesi durumunda piyasanın yeni bir dönüm noktasına ulaşabileceğini bildirdi.

Analistlere göre, düşük stok seviyeleri ve yaz aylarında artan mevsimsel talep, petrol fiyatlarını varil başına 120–130 dolar seviyelerine kadar yükseltebilir.

Again Capital’dan John Kilduff ise mevcut durumun uzun süre devam etmesi halinde piyasada arz sıkıntılarının ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Goldman Sachs ve OPEC'ten yeni tahminler

Goldman Sachs, artan arz ve zayıflayan talep beklentileri nedeniyle 2027 yılı için Brent petrolün ortalama fiyat tahminini varil başına 80 dolara düşürdü. Banka buna rağmen, OECD ülkelerinde ticari petrol stoklarının yeniden oluşturulması ve jeopolitik risk primi nedeniyle fiyatların 2025 ortalamasının üzerinde kalmasını bekliyor.

Öte yandan OPEC, 2026 yılına ilişkin küresel petrol talebi artışı tahminini günlük 1,17 milyon varilden 970 bin varile indirerek üst üste ikinci kez aşağı yönlü revizyona gitti.

OPEC, 2027 yılı için ise daha iyimser bir tablo çizerek küresel petrol talebinin günlük 1,73 milyon varil artacağını öngördü. Bu tahmin, önceki projeksiyona göre 190 bin varillik yukarı yönlü revizyona işaret ediyor.