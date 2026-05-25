Anlaşma umudu petrol fiyatlarını düşürdü: 100 doların altında...

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu yaptığı, Washington ile Tahran arasında barış görüşmelerinin yeniden başlamasını ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmanın yakın olduğu yönündeki açıklamalarının ardından geriledi.

Uluslararası gösterge olan Brent petrol vadeli kontratları, cuma gününü 103 doların üzerinde kapatmasının ardından yüzde 4,6 düşüşle varil başına 98,8 dolara geriledi. ABD ham petrolü (WTI) ise geçen haftayı 96 doların üzerinde tamamladıktan sonra yüzde 4,7 düşerek 92 dolar seviyesinde işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, Başkan Trump’ın cumartesi akşamı yaptığı açıklamaların ardından hızlandı. Trump, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını ve barış görüşmelerinin yeniden başlamasını sağlayacak İran anlaşmasının yakında duyurulacağını belirterek savaşın sona erebileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu çerçevenin ABD, İran ve bazı diğer ülkeler arasında “nihai hale getirilme aşamasında” olduğunu, anlaşmanın “son detayları ve unsurlarının” yakında açıklanacağını duyurdu.

Ancak Trump pazar günü yaptığı yeni açıklamada söylemlerini bir miktar yumuşattı. Görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, zamanın “ABD’nin lehine” olduğunu söyleyerek Washington’un anlaşma konusunda acele etmeyeceğini vurguladı.

Bloomberg’e konuşan ABD’li yetkililer de Washington’un henüz anlaşmayı imzalamaya hazır olmadığını ifade etti.