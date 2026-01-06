ANZ’den Venezuela uyarısı: Yıllar sürecek!

Avustralya ve Yeni Zelanda Banking Group’a göre, Venezuela’nın yaşlanan petrol üretim altyapısı milyarlarca dolarlık harcama gerektirecek.

Stratejistler Daniel Hynes ve Soni Kumari'nin salı günkü bir notta yazdığına göre, sektörün karşılaştığı zorluklar nedeniyle petrol üretimini artırmak için gereken normal süreler, Venezuela'da diğer yerlere kıyasla daha uzun olacak. "Bu nedenle, proje değerlendirme süreci hemen başlasa bile, petrol üretimindeki artan yatırımın on yılın sonundan önce herhangi bir etkisini görmek zor olacaktır."

ANZ'ye göre, büyük nihai yatırım kararları tipik olarak ilk keşiften sonra bir ila beş yıl alıyor. Karadaki konvansiyonel rezervler için ilk petrol üretimi daha sonra 12 ay ile iki yıl içinde başlıyor, ancak açık deniz projeleri için bu süre yaklaşık yedi yıla kadar uzayabiliyor.

Enerji hisseleri, Venezüella lideri Nicolás Maduro'nun ABD kuvvetleri tarafından haftasonu dramatik şekilde ele geçirilmesinin ardından yükselişe geçti. Ülke, dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine ev sahipliği yapıyor ve Başkan Donald Trump, ABD petrol şirketlerinin üretimin canlandırılmasına yardım etmesini bekliyor.