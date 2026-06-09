API Başkanı Sommers: ABD'nin petrol rezervleri endişe verici seviyelere yaklaştı

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) Başkanı Mike Sommers, ABD'nin petrol rezervlerinin endişe verici seviyelere yaklaştığı uyarısında bulundu.

CNN'e konuşan Sommers, Stratejik Petrol Rezervi'nin (SPR) yaklaşık 350 milyon varil seviyesine gerilediğini ve benzin stoklarındaki düşüşün neredeyse bir yaz sürüş sezonunda tüketilen miktara eşdeğer olduğunu söyledi.

API'nin bu konuda aktif şekilde uyarılarda bulunduğunu belirten Sommers, SPR'nin operasyonel olarak çalışmaya devam edebilmesi için kapasitesinin yaklaşık %20'sinin korunması gerektiğini ifade etti. Bu da rezervler için fiili alt sınırın yaklaşık 70 milyon varil olduğu anlamına geliyor.

Sommers, mevcut stok düşüş hızının devam etmesi halinde bu seviyenin artık geçmişte olduğu kadar uzak görünmediğini vurgulayarak, ABD'nin enerji güvenliği açısından rezervlerin yakından izlenmesi gerektiğini belirtti.