API haftalık petrol stoklarında düşüş devam etti

ABD'de API verilerine göre, ham petrol stokları üst üste dördüncü haftada da geriledi. 8 Mayıs ile sona eren haftada ham petrol stoklarının 2,2 milyon varil azaldığı duyuruldu.

Piyasa önceki hafta 8,1 milyon varil azalan stoklarda geçen hafta 1,65 milyon varil gerileme öngörüyordu.

Öte yandan aynı dönemde benzin stoklarının 502 bin varil arttığı, rafine ürün stoklarının ise 0,32 milyon varil azaldığı belirtildi.