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Araç sahipleri dikkat! Benzin zammı ertelendi

Benzin fiyatlarına bugün resmi formüle göre gelmesi beklenen zam ertelendi.

Haber Merkezi
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Araç sahipleri dikkat! Benzin zammı ertelendi
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Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kuru dalgalanmaları, akaryakıt fiyatlarına yansımıştı. Benzin fiyatlarına yarından itibaren 1 lira 25 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyordu. Ancak sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu zam kararı ertelendi.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle;

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46,53 TL

Motorin litre fiyatı: 46.41 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.38 TL

Motorin litre fiyatı: 46.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47,08 TL

Motorin litre fiyatı: 47.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47,45 TL

Motorin litre fiyatı: 47.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

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