Araç sahipleri dikkat! Benzin zammı ertelendi
Benzin fiyatlarına bugün resmi formüle göre gelmesi beklenen zam ertelendi.
Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kuru dalgalanmaları, akaryakıt fiyatlarına yansımıştı. Benzin fiyatlarına yarından itibaren 1 lira 25 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyordu. Ancak sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu zam kararı ertelendi.
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle;
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46,53 TL
Motorin litre fiyatı: 46.41 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.38 TL
Motorin litre fiyatı: 46.29 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 47,08 TL
Motorin litre fiyatı: 47.14 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 47,45 TL
Motorin litre fiyatı: 47.51 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL