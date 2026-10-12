Aramco CEO’sundan petrol arzı uyarısı: Stokların yenilenmesi iki yıl sürebilir

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Saudi Aramco CEO’su Amin Nasser, küresel enerji piyasasında ham petrol arzı ve stok seviyelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nasser, rafine petrol ürünlerinin fiyatlarındaki sert yükselişin enerji sektöründe yaşanan sorunları daha da derinleştirdiğine dikkat çekti.

Yeniden doldurulması iki yıl sürebilir

Karadaki ticari petrol stoklarının 6 milyar varilin belirgin biçimde altına indiğini söyleyen Nasser, bu stokları “erişilebilir son tampon” olarak nitelendirdi. Bununla birlikte, söz konusu varillerin büyük bölümünün kullanıma açık olmadığını ifade etti. Nasser, mevcut talebin karşılanmasıyla eş zamanlı olarak stokların yeniden doldurulmasının iki yıla kadar sürebileceğini belirtti.

Enerji arzındaki baskı artacak

Küresel ham petrol arzındaki sıkışıklığın ciddi olduğunu vurgulayan Nasser, “Hürmüz tamamen yeniden açılana ve güven geri dönene kadar enerji zincirinin tamamındaki baskı yalnızca artacak” dedi.

Aramco’nun ek ham petrol ihracat güzergâhlarını değerlendirdiğini açıklayan Nasser, yurt dışındaki depolama kapasitesini genişletmek için de çalıştıklarını söyledi.

Doğal gaz üretim kapasitesi yüzde 80 artırılacak

Nasser, şirketin doğal gaz alanındaki hedeflerine de değindi. 2030’a kadar satışa sunulabilir gaz üretim kapasitesini, 2021’deki üretim seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 80 artırmayı hedeflediklerini açıkladı.