Aramco’dan Avrupa’ya petrol sevkiyatında kritik karar: Teslimatlar durduruluyor

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Saudi Aramco’nun, Kızıldeniz’e uzanan kritik petrol boru hattına düzenlenen saldırının ardından Avrupa’daki bazı müşterilerine gelecek ay ham petrol sevkiyatı yapmayacağı bildirildi.

Aramco’dan Avrupa’daki rafinerilere petrol şoku

ABD kaynaklarının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Aramco, Avrupa'daki en az iki rafineri müşterisine gelecek ay ham petrol tahsis edilmeyeceğini bildirdi. Normalde uzun vadeli kontratlar kapsamında her ay düzenli Suudi petrolü alan Avrupalı müşterilere yönelik kararın tüm alıcıları kapsadığı belirtildi.

Suudi Arabistan, drone saldırısının ardından geçen hafta Doğu-Batı petrol boru hattını kapatmak zorunda kalmıştı. Hattın birkaç gün içinde kısmen yeniden devreye alınması, tam kapasiteyle faaliyete dönmesinin ise altı haftayı bulması bekleniyor.