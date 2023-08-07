Aramco'nun karı üçte bir oranında düştü

Suudi Arabistan devletine ait petrol şirketi Aramco, ikinci çeyrekte 112,81 milyar riyal (30,07 milyar dolar) net kâr elde ederek hidrokarbon fiyatlarındaki düşüş nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %40'lık bir düşüş kaydetti.

Yine de ikinci çeyrek kârı, Aramco tarafından hazırlanan bir ankette 29,8 milyar dolar civarındaki analist beklentilerinin biraz üzerinde geldi.

Aramco Yönetimi, Tadawul olarak bilinen Suudi borsasına yaptığı açıklamada, kardaki önemli gerilemenin düşük ham petrol fiyatları ve zayıflayan rafinaj ve kimyasal marjlarından kaynaklandığını söyledi

Aramco CEO'su Amin Nasser medyaya verdiği demeçte, "Ekonomik zorluklara rağmen, havacılık sektöründe devam eden toparlanmayla desteklenen küresel talebin dirençli olduğuna dair sinyaller görüyoruz" dedi.

Devlerin karları düştü

Kârlılıktaki son düşüş sektördeki eğilimlerle uyumlu oldu. İngiliz petrol devi BP geçtiğimiz Salı günü ikinci çeyrek kârında yıllık bazda yaklaşık yüzde 70'lik bir düşüş bildirirken, ExxonMobil, Shell ve Fransız TotalEnergies de zayıf petrol fiyatlarının sektöre yansımasıyla kazançlarında ciddi düşüşler bildirdi.

Goldman'dan petrol tahmini

Petrol fiyatlarının üçüncü ve dördüncü çeyrek boyunca artması bekleniyor. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, güçlü talep ve OPEC+ arz açığının piyasaları sıkılaştırması nedeniyle Brent fiyatlarının Aralık ayında varil başına 86 doları, gelecek yıl ise 93 doları aşmasını bekliyor.