Aran Enerji’nin tasarladığı GES projelerinin büyüklüğü 1.33 GW’a ulaştı

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Aran Enerji, 1,33 GW kapasiteli güneş enerjisi santrali projesinin tasarımıyla, Türkiye’nin enerji dönüşümüne önemli katkılarda bulunuyor. Şirket, halihazırda tasarım aşamasında olan ve devreye almayı hedeflediği 200 MW’lık projelerin yanı sıra, 120 MW’lık depolamalı güneş enerjisi projeleri üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Aran Enerji’nin sürdürülebilir ve temiz enerji hedefleri doğrultusunda şu ana kadar 400 MW’lık santrali devreye aldığı belirten Aran Enerji Genel Müdürü Anıl, “Yenilenebilirenerjikaynaklarının kullanımını artırarak çevre dostu çözümler sunuyor,geleceğinyeşilenerjisineyatırımyaparakdahatemizbir dünya için çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.

‘’Mesken tipi GES projeleriyle ev sahiplerini temiz enerjiye taşıyoruz’’

Son dönemde popülerleşen mesken tipi güneş enerjisi sistemlerinde de büyük bir büyüme kaydettiklerinden bahseden Anıl Akar, “82 mesken tipi GES projesini tamamladık ve 32 yeni projeyle de sözleşme imzaladık. Bayram sonrası hızla devreye alacağımız bu projelerle, her geçen gün daha fazla ev sahibi temiz enerjiye geçiş yapacak” şeklinde konuştu.

Türkiye’de yeşil dönüşüm ve temiz enerjiye yönelik atılan adımların sektörü doğrudan ve olumlu şekilde etkilediğini belirten Akar, ‘’Yenilenebilir enerjiye oluşan farkındalığın yükselmesi,sektörümüzünbüyümesini destekliyor. Bu kapsamda,enerji maliyetlerininazaltılması,karbon salınımınındüşürülmesive sürdürülebilirbir enerji altyapısınınoluşturulması yönündeki politikalar,güneş enerjisineolan talebi artırıyor’’ dedi.

‘’Finansman ve şebeke kapasitesindeki sorunlar sektörün büyümesini engelliyor’’

Güneş enerjisi sektörünün önündeki en büyük engellerden birinin finansman zorlukları ve şebeke kapasitesi sınırlamaları olduğunu vurgulayan Akar, “KOBİ’ler ve bireysel yatırımcılar için daha uygun finansman çözümleri geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca şebeke altyapısının güçlendirilmesi ve bürokratik süreçlerin hızlandırılması, sektörün büyümesinin önünü açacaktır." ifadelerini kullandı.

Uzun vadeli teşvik mekanizmalarının yatırımcının güvenini artıracağına değinen Anıl Akar şunları söyledi:

"Enerji depolama sistemleri için özel teşvikler sunulmalı.Hibrit çözümler teşvik edilerek GES yatırımlarının daha verimli hale gelmesi sağlanmalı. Aynı zamanda agrovoltaik sistemler teşvik edilmeli."