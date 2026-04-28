Arnavutluk, ABD ve Yunanistan'dan enerji alanında anlaşma

Arnavutluk hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Avlonya şehrinde enerji merkezinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı ve sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine ilişkin çerçeve anlaşması başkent Tiran'da imzalandı.

Anlaşmaların imza törenine Arnavutluk Başbakanı Edi Rama (arka sağ), Arnavutluk Enerji ve Altyapı Bakanı Enea Karakaçi (ortada), ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle (arka sol) ve diğer yetkililer katıldı.