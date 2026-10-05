Artan Orta Doğu arzı, petrol fiyatlarını aşağı çekti

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Brent ham petrol vadeli kontratları yüzde 0,65 düşüşle varil başına 101,59 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise 95 sent veya yüzde 1,03 düşüşle 90,12 dolar oldu.

Brent geçen hafta elde ettiği kazanımların büyük bölümünü geri verirken, WTI yüzde 1,6 geriledi. G7 ülkeleri Cuma günü, acil durum rezervlerinden 100 milyon varil dizel ve ham petrolü piyasaya sürme konusunda anlaşmış ve ABD Başkanı Donald Trump’ın baskısının ardından enerji ihracatına yönelik kısıtlamalardan kaçınma sözü vermişti.

Pazartesi günü yayımlanan sevkiyat verileri, söz konusu rezerv satışının yanı sıra Orta Doğu’dan yapılan ham petrol ihracatının da arzı artırdığını gösterdi. Bölgeden yapılan ihracat, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere yönelik saldırılara rağmen Eylül ayının son haftasında yedi günün dördünde savaş öncesi seviyelerin üzerine çıktı.

KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, “G7’nin stratejik rezervleri kullanma kararı, kısa vadeli arz endişelerinin fiyatlar üzerindeki etkisini azaltıyor. Suudi Arabistan’ın ihracat hacimlerinin, söz konusu variller daha yüksek maliyetle ve daha verimsiz rotalar üzerinden taşınsa da savaş öncesi seviyelere doğru geri döndüğüne ilişkin görüş de güçleniyor” dedi.

Bloomberg'ün aktardığına göre Waterer, “Bu iki gelişmenin birleşimi, Körfez bölgesindeki enerji altyapısının daha fazla zarar görmesi riskinin ortadan kalkmamış olmasına rağmen fiyatları şimdilik baskılamak için yeterli” ifadelerini kullandı.

Husiler, son 12 saat içinde Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki 50 hava ve füze saldırısına karşılık olarak Suudi Arabistan’ın Riyad ve Khurais bölgelerindeki Saudi Aramco tesislerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı. Suudi Arabistan’dan ise bu saldırılara ilişkin herhangi bir doğrulama gelmedi.

Suudi Arabistan destekli ve uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti, Pazar günü, İran destekli Husilerin kontrolündeki tüm bölgeleri geri almak amacıyla kapsamlı bir askeri operasyon başlattığını açıkladı.

Son altı yılın en düşük seviyesi

Öte yandan Aramco, Asya için Kasım ayı ham petrol fiyatlarını beklenmedik şekilde indirerek son altı yılın en düşük seviyesine çekti.

ING analistleri yayımladıkları notta, devam eden jeopolitik gerilimler ve Körfez’deki ticari gemilere yönelik saldırılardaki artış nedeniyle Brent fiyatlarının varil başına 100 doların üzerinde kalmaya devam ettiğini belirtti.

İran savaşı Orta Doğu genelinde kapasite artırmaya yönelik projeleri aksatarak gelecekteki üretim potansiyeline ilişkin tahminleri belirsiz hale getirirken, OPEC+ üyelerinin 2027 petrol üretim kotalarını belirleyecek değerlendirmeyi erteledi. Konuya yakın iki kaynak, kararın bu gelişmelerin ardından alındığını söyledi.

Avrupa’da ise Ukrayna’nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını artıracağı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumartesi günü yayımlanan Reuters röportajında, ülkesinin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını yoğunlaştıracağını söyledi.