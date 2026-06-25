Arz endişeleri hafifledi, petrol yatay seyre geçti

Petrol fiyatları, savaş dönemindeki kazanımların büyük bölümünü geri veren düşüşün ardından yatay bir seyir izledi. Barış anlaşmasına yönelik ilk ilerlemelerin etkisiyle Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi trafiğinin artması, arz sıkışıklığına ilişkin endişeleri hafifletti.

ABD ham petrolü (WTI), önceki seansta yaklaşık yüzde 4 değer kaybetmesinin ardından varil başına 70 doların altında işlem gördü. Brent petrol ise günü 74 dolar seviyelerinde tamamladı. Piyasada kilit bölgelerde arzın aniden arttığı, alıcıların Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere farklı bölgelerden gelen yoğun petrol teklifleriyle karşılaştığı belirtiliyor.

ABD ve İran görüşmelerinde ilerleme sinyali: Hürmüz trafiği arttı

ABD ve İran, çatışmayı sonlandırmaya yönelik ilk temasların ardından ilerleme sinyalleri verirken, tarafların açıklamalarında zaman zaman farklılıklar görüldü. Nükleer konular başta olmak üzere kritik başlıklarda yürütülecek ek müzakerelerin ise çeşitli engellerle karşılaşabileceği ifade ediliyor. Kalıcı bir anlaşmaya ilişkin erken iyimserlik, uydu verilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçen tanker trafiğinde artışa işaret etmesine neden oldu.

Angola’dan Orta Doğu’ya fiyatlarda gerileme

Artan petrol arzı, Angola’dan Orta Doğu’ya kadar birçok bölgede fiziki petrol varillerinin fiyatlarını aşağı çekti.

ABD’de petrol stokları düşerken vadeli işlemler sert geriledi

ABD’de petrol stokları düşmeye devam ederken, petrol vadeli işlemleri çarşamba günü sert bir gerileme kaydetti. Oklahoma’nın Cushing bölgesindeki ham petrol stokları yaklaşık 19 milyon varile indi ve bu seviye operasyonel gereklilik olarak kabul edilen eşik düzeyinin altına geriledi.