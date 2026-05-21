Arz krizi derinleşiyor: UBS petrol tahminlerini yükseltti

İsviçre merkezli banka UBS, petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederek eylül ayı için Brent petrol beklentisini varil başına 105 dolara, ABD tipi ham petrol (WTI) beklentisini ise 97 dolara çıkardı.

Banka, aralık ve mart aylarına ilişkin petrol fiyat tahminlerini de varil başına 5'er dolar artırdı.

Kuruluş, mart ve nisan aylarında toplam petrol üretim kaybının yaklaşık 650 milyon varile ulaştığını, mayıs sonuna kadar bu kaybın 1 milyar varili aşabileceğini de belirtti.