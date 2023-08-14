ASPİLSAN, ‘hidrojen ekosistemi’ için elektrolizör üretecek

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

ASPİLSAN Enerji, Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu Güdümlü Projesi’nin paydaşı olarak, TÜBİTAK MAM ile 30 kW kapasitede, yerli bir PEM elektrolizör sisteminin geliştirilmesi projesinde yer alacak. Bu elektrolizör, tesiste bulunan jeneratörlerin soğutma sisteminde kullanılacak olan hidrojeni üretecek. ASPİLSAN Enerji, ayrıca hidrojen için 5 yılda 3 milyon euronun üzerinde bir yatırım da gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Elektrolizör geliştirilmesi çalışmalarının mevcut alt yapılarda gerçekleştirileceğini ve ellerindeki imkânların bazı ilavelerle bu seviyede bir elektrolizör geliştirilmesi için yeterli olduğunu paylaşan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, “Hidrojen Vadisi” projesinde paydaş olarak yer almıyoruz ancak vadi projelerinin ülkemizdeki yeşil hidrojen bilincinin yükseltilmesi noktasındaki öneminden ötürü gelişmeleri ilgiyle takip ediyoruz. Kamuoyu oluşturulması ve diğer yandan halkın ve iş dünyası temsilcilerinin konuyla ilgili teknik ve yönetimsel detaylara hâkim olabilmesi açısından ülkemizin bu türdeki büyük ve etkili projelere çok ihtiyacı var. Biz de önümüzdeki yıllar içerisinde elektrolizör kapasitemizi arttırarak yeni hidrojen vadisi projelerinde üretici ve geliştirici olarak yer almak istiyoruz” dedi.

“Stack olarak bilinen ürünleri geliştiriyoruz”

Kayseri’de birinci OSB ve Mimarsinan OSB’de yer alan tesislerinin yanı sıra İstanbul'da yerleşik olan hidrojen birimi, 2018 yılından bu yana hem yakıt pili hem de elektrolizör geliştirmek için çalışmalarda bulunuyor. Ferhat Özsoy, “Yakıt pili ve elektrolizör alanında kritik bazı alt bileşenleri bünyemizde geliştirerek dizin veya yığın olarak tanımlanan ve yabancı dil jargonunda ‘stack’ olarak bilinen ürünleri geliştiriyoruz. Bu dizinlerin kapasitelerini ne kadar yukarıya çekebilirseniz, bunların bir araya gelerek oluşturacağı endüstriyel ölçekteki büyük sistemleri yapma kabiliyetinizi de o derece yukarıya taşımış olursunuz. Bizim de öncelikli hedefimiz, dizin kapasitemizi arttırmak, bunu yaparken de üretim maliyetlerini dünyadaki ticari rakipleriyle rekabet edebilecek seviyede aşağıya çekmek” diye konuştu.

“Hidrojen ekosistemini geliştirmek için ne gerekiyorsa yapılmalı”

ASPİLSAN Enerji, PEM elektrolizör sisteminin geliştirilmesi çalışmaları dışında hidrojen sektöründeki faaliyetlerini ivmelendirmek için yatırımlarda da bulunuyor. 5 yıl içinde 3 milyon euronun üzerinde bir yatırımın daha hayata geçmesi planlanıyor. İstanbul’da çalışmalarını sürdüren hidrojen ekibinin kabiliyetlerinin artırılması ve alt yapının genişletilerek personel sayısının çoğalması noktasında da hedefler büyük.

ASPİLSAN Enerji’nin hidrojen sektöründeki proje ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Genel Müdür Ferhat Özsoy, “Hidrojen alanındaki en önemli hedeflerimizden biri önümüzdeki 5 yıl içinde Mega Watt seviyelerine çıkarak, Avrupa ve dünyadaki ticari elektrolizör geliştiricilerinin seviyesine gelmektir. Sonrasında da bu seviyeyi daha da yukarıya çekerek ülkemizdeki en önemli elektrolizör geliştiricisi firma olmayı hedefliyoruz. Ülkemizde tüm unsurlarıyla hidrojen ekosistemini geliştirmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin jeopolitik konumu itibariyle pek çok avantajı bir arada barındırdığını aktaran Özsoy, “Bu avantajlar ülkemizi hidrojen lojistiği açısından çok önemli bir potansiyel konuma taşıyor. Özellikle Ukrayna'daki savaş, bilindiği üzere enerji hatlarının güvenli bölgelerde kurgulanmasının önemini ortaya çıkardı. Avrupa Birliği kurumlarınca belirlenen yeşil hidrojen hedeflerine erişilebilmesi için Avrupa'nın komşu ülkelerinde üretilecek hidrojene ihtiyacı var. Bu açıdan bakıldığında çok büyük bir hidrojen pazarı hakkında konuşuyoruz” dedi.

(*) Bu enerji haberi, 11 Ağustos 2023 tarihinde gazetemiz iç sayfalarında yayımlanan Türkiye Enerji Endüstrisi (TEE) ‘DOĞALGAZ TEKNOLOJİLERİ VE HİDROJEN’ dosyası için TEE Editörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Bilgi İçin: enerjiendustrisi@nbe.com.tr