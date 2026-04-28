Astor Enerji'den 51,5 milyon dolarlık anlaşma

Astor Enerji, yurt dışı pazarına yönelik bir anlaşma imzaladı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, Amerika’da yerleşik bir firma ile toplam 51,5 milyon dolarlık güç transformatörü tedariki için sözleşme imzaladı.

Açıklamada, TCMB döviz alış kuru 45,0202 üzerinden 2 milyar 319 milyon 922 bin olarak bildirildi.

Anlaşma kapsamında büyüklükleri 150 MVA ile 286 MVA arasında değişen 9 adet güç transformatörünün teslim edilmesi planlanıyor. Teslimatların 2029 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

Söz konusu iş ilişkisinin şirket faaliyetlerine olumlu katkı sağlaması beklenirken, anlaşma tutarının Astor Enerji’nin 2025 yılı sonu hasılatına oranı ise yüzde 6,57 seviyesinde bulunuyor.