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Astor Enerji’den Bulgaristan’a trafo sevkiyatı

stor Enerji, Bulgaristan'ın enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla Kriçihm Elektrik Santrali'ne 50 MVA'lık transformatör teslimatının tamamlandığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Astor Enerji’den Bulgaristan’a trafo sevkiyatı
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Astor Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sektöründe transformatör ve anahtarlama ürünlerinde lider Astor Enerji AŞ, uluslararası alandaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda şirket, Bulgaristan'daki Kriçihm Elektrik Santrali'ne 50 megavolt amperlik (MVA) bir transformatör teslim etti. Bu stratejik yatırımla bölgesel enerji şebekesinin iletim kapasitesini artırmayı ve verimliliğini iyileştirmeyi amaçlıyor.

"Avrupa'da enerji sektörüne bölgesel katkılar sağlamaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal, Kriçihm Elektrik Santrali'ne gerçekleştirilen 50 MVA trafo teslimatıyla ilgili "Ülkemize kattığımız değerin yanı sıra Avrupa'da da enerji sektörüne bölgesel katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Bulgaristan'ın enerji altyapısına katkıda bulunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Kriçihm Elektrik Santrali'ne eklenen 50 MVA trafo, hem endüstriyel hem de konut sektörleri için istikrarlı ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı sunarak yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlayacaktır." denildi. 

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