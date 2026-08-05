Astor Enerji'den İspanya'da yeni şirket

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Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) tarafından 5 ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde İspanya'da bağlı ortaklık kuruluşu hakkında açıklama yapıldı.

Buna göre Şirketin 13.03.2026 tarihli özel durum açıklaması kapsamında, İspanya'nın Zaragoza şehrinde halihazırda bakım, onarım ve servis hizmetleri sunan yapılanmasının organizasyonel yapısının güçlendirilmesi ve faaliyetlerinin yerel şirket yapısı altında yürütülmesi amacıyla kurulmasına karar verilen, sermayesinin tamamı şirkete ait olan yüzde 100 bağlı ortaklık "ASTOR ENERJI SPAIN S.A."nın kuruluş ve tescil işlemleri tamamlandı.

Bağlı ortaklığın ödenmiş sermayesi 3.499.920 euro olup, beheri 1 euro nominal değerli 3.499.920 adet nama yazılı paydan oluşmaktadır.

Bağlı ortaklığın faaliyet konusu; elektrik transformatörleri ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım sistemlerine yönelik ekipmanların üretimi, satışı, mühendislik, montaj ve teknik hizmetlerin sunulmasıdır.